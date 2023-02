In Europa haben italienische und spanische Kreditgeber sich am besten darauf ausgerichtet, vom Zinserhöhungspfad der Europäischen Zentralbank zu profitieren. Besser als erwartete Gewinne und Ankündigungen zu erhöhten Aktienrückkäufen von eigenen Aktien haben die Kurse in die Höhe getrieben. Unicredit sind in diesem Jahr bisher um 46 Prozent und die spanische Banco Sabadell um 38 Prozent gestiegen. Dazu nimmt sich der Anstieg der UBS-Valoren seit Jahresbeginn mit einem Plus von 18,6 Prozent geradezu bescheiden aus. Nebst überzeugenden Abschlüssen hat sich der Anstieg der Gewinnprognosen im Februar weiter beschleunigt und trotzt einem breiteren Markttrend von reduzierten Gewinnausblicken in anderen Sektoren.