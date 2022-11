Geschäftsreisende und Urlauber fliegen wieder, und die Gewinne der Fluggesellschaften erholen sich. Gut in Erinnerungen bleiben die Bilder vom Sommer, als an europäischen Flughäfen wegen der hohen Nachfrage ein Chaos vorherrschte. Doch ihre Aktien sinken das dritte Jahr in Folge, da an den Märkten die Befürchtung besteht, dass die wirtschaftliche Rezession weitere Turbulenzen in der Branche auslösen wird.