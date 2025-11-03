Der zum chinesischen Wingtech-Konzern gehörende niederländische Chiphersteller Nexperia teilte am Sonntag mit, dass Hindernisse für die Lieferung seiner Chips beseitigt worden seien. Die Firma wolle sich nun auf eine stabile Versorgung der Kunden konzentrieren. «Nexperia hat eine Schlüsselrolle in der Automobilproduktion, da in einem Fahrzeug bis zu 500 seiner Chips verbaut werden», erläuterten die Analysten.