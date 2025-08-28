Bei den einzelnen Herstellern baute Volkswagen mit den Marken Volkswagen, Audi, Seat/Cupra und Porsche in den ersten sieben Monaten seine Marktführerschaft aus und verkaufte 3,8 Prozent mehr Autos. Auch BMW, Mercedes-Benz und Renault konnten mehr Fahrzeuge verkaufen als vor Jahresfrist. Abwärts ging es dagegen für die Opel-Mutter Stellantis, die seit Januar fast zehn Prozent weniger Fahrzeuge verkaufte. Auch der Elektroautohersteller Tesla verlor weiter an Boden, das Absatzminus lag bei 43,5 Prozent. Allein im Juli verkaufte das Unternehmen von Elon Musk gerade einmal 6600 Fahrzeuge und fiel damit beim Absatz sogar hinter den chinesischen Hersteller SAIC, zu dem unter anderem die Marke MG gehört, zurück.