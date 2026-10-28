Ölpreis rückt erneut vor

Für Nervosität sorgten auch die Entwicklungen am Ölmarkt. Ein Angriff auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien trieb die Preise für ​die Nordsee-Rohölsorte Brent und das US-Leichtöl WTI um rund ein bis 1,5 Prozent nach oben. Trotz der Rückgänge ​zum Wochenstart verharren sie mit 114,60 und 101,07 Dollar je Fass (159 Liter) über der 100-Dollar-Marke. Die mit dem Iran verbündeten Huthi aus dem Jemen teilten am Dienstag mit, sie hätten die grösste Ölraffinerie Saudi-Arabiens mit einer Rakete ‌getroffen. Die Ölpreise hielten sich zudem auf hohem Niveau, da der Markt auf mehr Klarheit über das weitere Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran warte, schrieben die Strategen der niederländischen Grossbank ING. «Wenn die Wahlen ohne erneute Angriffe auf den Iran vorübergehen, könnte das ausreichen, um die Risikoprämie am Markt abzubauen.»