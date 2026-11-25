Nach den zuletzt heftigen Schwankungen lassen es die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zur Wochenmitte ruhiger angehen. Der Dax zog am Mittwoch leicht um 0,2 Prozent auf 25'060 Punkte an, der EuroStoxx50 trat bei 6005 Zählern auf der Stelle. Am Montag hatte die überraschende Rückkehr des zurückgetretenen Nvidia-Chefs auf beiden Seiten des Atlantiks ein Kursfeuerwerk gezündet, das am Folgetag jedoch wieder verpuffte. Anleger in Europa stemmten sich gegen schwache Vorgaben aus den USA und Asien. «Die Aktien der KI-Unternehmen bleiben im Zentrum des Sturms», sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets.
Zeitweise rutschte der Dax unter die 25.000-Punkte-Marke. «Der Kampf um die 25'000 Punkte ist noch nicht ausgefochten», urteilte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. Die neue Unsicherheit über drohende US-Zölle komme für den Dax zur Unzeit. «Bei der Zollankündigung geht es zwar erst einmal nur darum, jene zu ersetzen, die der Supreme Court als illegal eingestuft hatte. Alles, was darüber hinausgeht, wäre eine schlechte Nachricht.»
Für die Zoll-Verunsicherung sorgten Berichte, wonach die US-Regierung die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter China und die EU, veröffentlichen will. Börsianer befürchten, dass dieser Bericht den Weg für neue Strafzölle ebnen könnte.
Auf der Suche nach Alternativen zu Technologie-Aktien griffen Anleger bei europäischen Autoherstellern zu. Nach dem Absturz auf ein Sechs-Jahres-Tief kletterte der entsprechende Branchenindex um fast vier Prozent. Analysten erwarten für die Automobilbranche ab 2027 wieder ein positives Gewinnwachstum. Volkswagen war mit einem Plus von mehr als sechs Prozent stärkster Dax-Wert, gefolgt von BMW und Mercedes-Benz mit Zuwächsen von fünf beziehungsweise 3,5 Prozent. Renault-Aktien zogen um vier Prozent an.
Positive Impulse lieferte Börsianern zufolge auch eine Branchenstudie von JP Morgan. Die Analysten der US-Grossbank halten BMW, Mercedes-Benz und Renault für attraktive Dividendentitel im Geschäftsjahr 2027. «Für die deutschen Premiumhersteller sehen wir zudem die Möglichkeit, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren.» Die erneut angekündigten Handelsrestriktionen der US-Regierung und die weiterhin hohen Energiepreise könnten der Annahme jedoch einen Strich durch die Rechnung machen, gab Analyst Lipkow zu bedenken.
Einen Schub lieferten auch überraschend starke Zahlen sowie die vorgelegten Finanzziele von Remy Cointreau. Die Titel des französischen Spirituosenkonzerns schossen in Paris um elf Prozent nach oben. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Hersteller von Remy-Martin-Cognac und Cointreau-Likör nun ein «solides» Wachstum der operativen Marge, nachdem der operative Gewinn im ersten Halbjahr überraschend stark gestiegen ist. Der Konzern stemmt sich mit Kostensenkungen gegen die Flaute angesichts hoher Lebenshaltungskosten und Zölle. Zugleich will das Unternehmen seinen Marktanteil sowohl im Premium- als auch im preisgünstigeren Cognac-Segment ausbauen und seine Präsenz in China erweitern. Die Aktien der Rivalen Pernod Ricard und Diageo stiegen um zwei Prozent.
Dagegen ging es bei den Einzelwerten für Norse Atlantic steil nach unten. Liquiditätssorgen liessen die Titel der norwegischen Billig-Langstreckenfluggesellschaft um mehr als 70 Prozent auf ein Rekordtief einbrechen. Die finanzielle Lage sei «kritisch», teilte Gesellschaft mit. Norse benötige neue Finanzmittel, um kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken und den Betrieb fortzuführen. Das Unternehmen führe entsprechende Gespräche. Die Gesellschaft hatte im Juli einen formellen Prozess für einen möglichen Verkauf oder eine Fusion eingeleitet. Die Fluggesellschaft, die ihren Kerosinbedarf nicht absichert, reduzierte ihre Kapazitäten, da die Kosten nach dem Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar sprunghaft anstiegen.
(Reuters)