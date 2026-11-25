Einen Schub lieferten auch überraschend starke Zahlen sowie die vorgelegten ​Finanzziele von Remy Cointreau. Die Titel des französischen Spirituosenkonzerns schossen in Paris um elf Prozent nach oben. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Hersteller von Remy-Martin-Cognac und Cointreau-Likör nun ein «solides» Wachstum der operativen Marge, nachdem der operative Gewinn ‌im ersten Halbjahr überraschend stark gestiegen ist. Der Konzern stemmt sich mit Kostensenkungen gegen die Flaute angesichts hoher Lebenshaltungskosten und Zölle. Zugleich will das Unternehmen seinen Marktanteil sowohl im Premium- als auch im preisgünstigeren Cognac-Segment ausbauen und seine Präsenz in China erweitern. Die Aktien der Rivalen Pernod Ricard und Diageo stiegen um zwei Prozent.