BMW treibt Auto-Aktien an

Gegen den Trend legte der Autosektor zeitweise mehr als ein Prozent zu. BMW-Aktien kämpften sich nach Vorlage der Quartalszahlen mit einem Plus von bis zu 2,6 Prozent zeitweise bis an die Dax-Spitze vor. Auch die Aktien von Daimler Truck, Mercedes-Benz und Volkswagen stiegen in der Spitze zwischen 1,3 und 2,8 Prozent. «BMW sorgt für gute Stimmung im Sektor und hebt andere mit an», kommentierte ein Händler. Dazu hätten auch positive Analysten-Kommentare beigetragen. «Die ersten Anzeichen für eine Stabilisierung des chinesischen Geschäfts von BMW sind das, was wirklich zählt», teilten etwa Analysten von JP Morgan mit. Dies habe das Potenzial für positive Impulse für den gesamten Sektor.