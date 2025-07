Besonders das Asiengeschäft ist lukrativ: Die operative Marge des Unternehmens ist dort mehr als 2,5-mal so hoch wie in Europa. Auch das Wachstum überzeugt: 2024 legte Feintool 4,6 Prozent in Lokalwährungen um 4,6 Prozent zu. In den USA betrug das Plus sogar 10 Prozent, zusätzlich konnte das Unternehmen Marktanteile gewinnen.