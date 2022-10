Die Strategen von Goldman Sachs und der Bank of America (BofA) glauben nicht an eine Weihnachtsrally, die die europäischen Aktien aus ihrer Flaute befreien könnte. Die Prognostiker haben ihre Ziele im vergangenen Monat heruntergeschraubt. Die durchschnittliche Vorhersage von 406 Punkten in einer Bloomberg-Umfrage deutet auf einen Rückgang des Stoxx Europe 600 Index um 17 Prozent in diesem Jahr hin - die schlechteste Performance seit der globalen Finanzkrise.