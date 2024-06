Für einen Kredit von rund 200 Millionen Euro soll die französische Regierung einstehen, wie Lilium am Dienstag in seinem Aktionärsbrief mitteilte. Diese Summe hatte Lilium bisher nicht genannt. Von der deutschen Staatsbank KfW erhofft sich das Startup aus Oberpfaffenhofen bei München rund 100 Millionen Euro, wohl in Form einer Wandelanleihe, die mit Bürgschaften des Bundes und des Freistaats Bayern unterlegt ist.