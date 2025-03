Wechsel an Management-Spitze

Nebst den Zahlen beschäftigen das Unternehmen derzeit aber auch zwei Wechsel an der Spitze des Managements. Im Präsidium des Verwaltungsrates kommt es zu einer Wachablösung. This Schneider tritt per kommender Generalversammlung aus dem Gremium zurück. Neuer VR-Präsident soll Bernhard Merki werden. Schneider war lange Jahre in einer Doppelfunktion als Präsident des VR sowie als operativer Chef für das Unternehmen verantwortlich, bis im Frühjahr dem ehemaligen Kardex-Chef Jens Fankhänel die Aufgabe des CEO übertragen wurde.