Aufgrund des Gewinnrückgangs soll die Dividende um 2,00 Franken auf 23,00 Franken je Aktie gekürzt werden, wie der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Förderbändern am Donnerstag mitteilte. Die nur leicht gesenkte Dividende signalisiere das Vertrauen in ein Verbesserung der Gewinne sowie in die solide Bilanz.