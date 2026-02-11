Aber auch im operativen Geschäft lief es ‌nicht rund: Der bereinigte Gewinn brach um rund die Hälfte ‌auf eine Milliarde Dollar ein. Ford verwies ​auf höher als erwartete Kosten durch einen Brand bei einem Aluminium-Zulieferer sowie Belastungen durch die Zölle von US-Präsident Donald Trump. Diese dürften im laufenden Jahr mit rund zwei Milliarden Dollar zu Buche schlagen. Für 2026 stellte das Management insgesamt einen operativen Gewinn (Ebit) von acht bis ‌zehn Milliarden Dollar in Aussicht, was den Erwartungen der Experten entspricht.