Insgesamt sollen sieben ‌neue ⁠Fahrzeuge bis 2029 auf den Markt gebracht werden, darunter fünf in ⁠Europa gebaute Pkw, wie der amerikanische Autohersteller Ford am Montag mitteilte. Unter den Fahrzeugen befinden sich ‌sowohl Elektroautos, bei denen Ford mit Renault eine ‌Kooperation vereinbart hat, als ​auch Verbrenner. Europachef Jim Baumbick erklärte, Partnerschaften seien von zentraler Bedeutung von Fords Wettbewerbsfähigkeit in Europa. «Das sind nicht nur Deals. Das sind strategische Hebel», sagte Baumbick.