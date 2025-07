Nachdem der Handel bis zum frühen Nachmittag eher in ruhigen Bahnen verlaufen war, kam mit dem Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft Bewegung in die Märkte. Nachdem die Kurse anfänglich klar nachgaben, beruhigte sich der Handel wenig später wieder etwas. Die Privatwirtschaft der USA hat im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut. Die Daten sind laut einem Händler ein «Schuss vor den Bug» und hätten den Investoren «einen kleinen Schrecken» eingejagt. Nun rücken vor allem die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus der Anleger, die wegen des Nationalfeiertags am Freitag schon am Donnerstag publiziert werden.