Derweil hat Pierer Mobility an der Börse eine äusserst schwache Entwicklung durchgemacht. Die Aktie fiel vom Zwischenhoch bei 86 Franken im März 2023 auf gegenwärtig unter 27 Franken, womit sich ihr Wert in mehr als gedrittelt hat. Und im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang sowie einen Reinverlust, nachdem es im Juni bereits eine Gewinnwarnung publiziert hatte. Auch für das Gesamtjahr zeigt sich das Management im Grossen und Ganzen pessimistisch, was Umsatz- und Gewinnentwicklung betrifft. Warum also erwirbt eine zentrale Führungsperson nun Aktien?