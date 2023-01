"Es ist die Gretchenfrage, ob die künftigen Unternehmensgewinne vor dem Hintergrund der bestehenden wirtschaftlichen Herausforderungen weitere Zuwächse rechtfertigen", schreiben Analysten der Helaba. Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte der grössten Notenbanken hatten dem deutschen Leitindex Dax in der alten Woche zu einem Plus von rund drei Prozent im Vergleich zum Vorwochenschluss verholfen. Bestärkt wurden die Anleger in ihrer Einschätzung durch die Daten zur US-Inflation, die zum sechsten Mal in Folge stark zurückging. Mit rund 15'100 Punkten erreichte er den höchsten Stand seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Der Swiss Market Index (SMI) stieg auf Wochensicht 1 Prozent an.