Ist der Optimismus übertrieben?

Matejkas Kollege und Bankenanalyst Kian Abouhossein sieht im vorherrschenden Optimismus eine grosse Gefahr. "Die Mehrheit der Anleger in unserer Umfrage ist übergewichtet und erwartet, dass spanische und Benelux-Banken den Sektor in den nächsten 12 Monaten am ehesten übertreffen werden.” Der Analyst geht davon aus, dass das Nettozinsergebnis in der zweiten Jahreshälfte seinen Höhepunkt erreichen wird, wenn die Zinserhöhungen auslaufen und die Kunden ihre Einlagekonten stark reduzieren.