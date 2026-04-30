Grund dafür sind künftige Rückerstattungen von Zöllen, die sie ‌an die ⁠US-Regierung gezahlt haben. Sie reagieren damit auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das ⁠Teile der von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle für ungültig erklärt hatte. Mit der Verbuchung der erwarteten Einnahmen ‌riskieren die Konzerne jedoch den Zorn des Präsidenten. Trump hatte vergangene ‌Woche in einem Interview gesagt, er werde ​sich an die Unternehmen «erinnern», die auf eine Rückforderung verzichten.