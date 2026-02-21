Angesichts der erhöhten Risikowahrnehmung sei der Wochengewinn beim Dax möglicherweise ein Anzeichen der Hoffnung, dass es mit ‌der deutschen Wirtschaft nach und nach aufwärts geht, hiess es im Bericht der Helaba. Weitere Hinweise zur Konjunkturlage in der Bundesrepublik bietet zum Start der neuen Woche der Ifo-Index für Februar, der laut Experten zulegen dürfte. Zur Wochenmitte gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Konsumenten im März. Zudem stehen ​die detaillierten Zahlen ​zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal sowie die endgültigen Inflationsdaten für die Euro-Zone ⁠im Januar an. Am Donnerstag folgen Daten zum Geschäftsklima und zum Verbrauchervertrauen im Euroraum im Februar.