Das Unternehmen schüttet einen grossen Teil seines Gewinns an die Aktionäre aus, bei 5,5 Prozent liegt die Dividendenrendite derzeit. Dies macht die Aktie besonders interessant für Einkommensinvestoren, die regelmässige Ausschüttungen bevorzugen. Zudem hat die Plakatgesellschaft in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine stabile Dividende zahlen kann - was das Vertrauen in die Aktie stärkt.