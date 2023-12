Bei Bachem beläuft sich das KGV mittlerweile nur noch auf 37 für das kommende Geschäftsjahr, nachdem sich der Aktienkurs in den letzten zwei Jahren von 150 Franken auf 63,40 Franken mehr als halbiert hat. Gemäss einer Auswertung der Helvetischen Bank notiert die Aktie am Donnerstag mit diesem KGV zwar immer noch in der Spitzengruppe der Schweizer Aktien mit den höchsten KGV, lag damit aber nicht mehr auf dem absoluten Spitzenplatz. Zwei Titel weisen inzwischen einen noch höheren Wert aus: VAT hat für 2024 nun das höchste KGV (54), gefolgt von Skan (44).