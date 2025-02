«SGS weist in unseren Augen ein langfristig sehr attraktives Geschäftsmodell auf», so die HB-Analysten. Sie gehen davon aus, dass sich der sogenannte TIC-Markt - Testing, Inspection, Certification - bis 2030 im Durchschnitt um 4 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen und dann auch konsolidieren wird. Das dürfte der CEO, Géraldine Picaud, wiederum verstärkt für SGS nutzen: «Wir trauen dem neuen SGS-Management durchaus zu, dass es das inhärente Potenzial des Unternehmens wieder besser ausnutzen kann», so das Fazit der HB.