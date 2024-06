Hochzinsanleihen sind in den USA weiter verbreitet als in Europa. Warum?

Der amerikanische Markt ist grösser, und es gibt dort viele Firmen, die schlechtere Ratings haben als europäische Firmen. In Europa wurden Kredite und Darlehen von Banken und anderen Quellen in anderen Formen als traditionelle Wertpapiere herausgegeben. Öffentliche Finanzierung war in den USA einfacher als in Europa, allerdings ist der Markt für Hochzinsanleihen in Europa in den letzten fünfzehn Jahren deutlich gewachsen.