Die US-Tochter des südkoreanischen Autoherstellers Hyundai, der Automobilkonzern Stellantis und die Fluggesellschaft Delta Air Lines kündigten am Montag an, Trumps Amtseinführung am 20. Januar mit Spenden von jeweils einer Million Dollar zu finanzieren. Hyundai erklärte, man begrüsse «die Gelegenheit, mit der neuen Regierung an einer Politik zu arbeiten, die die amerikanische Produktion unterstützt, Lieferketten schützt und Innovationen fördert». Neben den genannten Unternehmen haben früheren Angaben zufolge auch andere Grosskonzerne wie Boeing, General Motors, Ford, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta Spenden für Trumps Amtseinführung angekündigt. Eine Stellungnahme von Trump oder seinem Übergangsteam lag zunächst nicht vor.