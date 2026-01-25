Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi hat demnach zugestimmt, den Zollsatz für eine begrenzte Anzahl von Autos mit einem Importpreis von mehr als 15.000 Euro sofort zu senken. Dem einen Insider ⁠zufolge gilt die Senkung zunächst für eine Quote von rund 200.000 Verbrenner-Fahrzeugen pro Jahr. Im Laufe der Zeit solle der Zollsatz weiter auf zehn Prozent fallen.