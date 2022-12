1) Inflation

Wie sehr die Inflation im Alltag auch im unterschiedlichen Ausmass zuschlägt, zeigt die Preisentwicklung für einen Hamburger bei McDonald’s. Der kostete bis zum Anstieg der Inflation in Deutschland Ende 2021 noch 1,29 Euro- Davor kostete er lange Zeit sogar nur 1 Euro. Im süddeutschen Raum muss man dafür nun 1,89 Euro zahlen. Das ist nicht überall so: In Italien mit der fast gleich hohen Inflationsrate von rund 10 Prozent verharrt der Preis für den McDonald’s-Hamburger bis heute bei 1 Euro. Das ist eigentlich in harmoses Inflationsbeispiel. Die Preise für andere Alltagsgüter sind innerhalb eines Jahres noch viel stärker gestiegen. Die Preissteigerung bei Pflanzenöl beträgt in Deutschland 80 Prozent. Auch Butter hat sich um 55 Prozent verteuert.