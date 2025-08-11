Welche Titel sind Ihre Favoriten für das zweite Halbjahr?

Das zweite Semester wird weiter vom Zollstreit geprägt sein. Wenn es keine Lösung gibt, wird es Verlierer geben - zum Beispiel Luxusunternehmen wie Richemont oder Swatch. Da bin ich sehr zurückhaltend. Hingegen sind Aktien attraktiv, die gegenüber Amerika wenig oder nicht exponiert sind. Dazu zähle ich Holcim, das nach der Abspaltung von Amrize auf Europa fokussiert ist. Cembra, Galenica, Burkhalter, Flughafen Zürich, BKW sind stark oder ausschliesslich auf den Schweizer Markt ausgerichtet und deshalb von den Zöllen nur am Rande betroffen.