Ist ein 'Soft Landing' der Wirtschaft mit dem Zinsschock überhaupt realistisch?

Der Konjunkturrückgang wegen der gestiegenen Zinsen fällt insbesondere in den USA recht moderat aus. In Europa wird die Konjunktur stärker von der schwächer als erhofften Nachfragebelebung belastet als von dem hohen Zinsniveau und der restriktiven Geldpolitik. Die Wahrscheinlichkeit eines 'Soft Landing' dürfte in den kommenden Monaten zunehmen, wenn sich der Arbeitsmarkt sowohl in den USA als auch in Europa von der negativen Konjunkturentwicklung weiterhin abkoppeln kann. Der weitverbreitete Arbeitskräftemangel spricht dafür. Mit dem hohen Beschäftigungsniveau, einem robusten Lohnwachstum, stabilen Immobilienpreisen und positiven Kapitalmärkten trägt die rückläufige Inflation zu einem verbesserten Ausblick für den privaten Konsum bei.