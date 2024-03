Bei der regulären Überprüfung der wichtigsten deutschen Börsenindizes ergaben sich in der Liga der 40 grössten deutschen Börsenwerte keine Veränderungen, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend mitteilte. Damit kann der als erster Abstiegskandidat gehandelte Online-Modehändler Zalando seinen Platz im Dax knapp behaupten. Die Lufthansa war 2020 im Zuge der Corona-Krise, in der die Fluggesellschaft durch den Staat gestützt werden musste, aus dem Dax geflogen.