Hohe, aber nicht unrealistische Bewertungen

Trotz der bisherigen Rally sind die Aktienkurse der Branche bis jetzt nicht auf einem Wert angelangt, der als völlig übertrieben betrachtet werden kann. Die Berechnungen von Wolfgang Rotberg, Aktienstratege von J. Safra Sarasin, zeigen, wie der Aktienmarkt in einem disruptiven KI-Szenario eine Rolle spielt. Seinen Berechnungen nach beträgt der im Aktienmarkt eingepreiste BIP-Wachstumseffekt durch KI rund 1,7 Prozentpunkte, was über den gängigen ökonomischen Annahmen liegt. Dies muss jedoch keine Korrektur im Aktienmarkt zur Folge haben, dürfte aber die Aktienmarktrenditen im Jahr 2026 moderater ausfallen lassen als in den vergangenen drei Jahren.