Wer Im Portfolio SMI-Titeln oder einen dividendenstarken «Exchange Traded Fund» wie den «UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF» mit erstklassigen Schweizer Dividendenwerten wie Novartis, Zurich Insurance, Kühne+Nagel, Nestlé, Roche, Galenica oder Swiss Re hat, kann mit dem Trackerzertifikat die Diversifizierung am Schweizer Markt ausbauen. Das Tracker-Zertifikat orientiert sich bei der Portfoliozusammenstellung stärker am Firmenwachstum und weniger an den Dividenden.