Solange die Gewinne parallel mitlaufen und die Unternehmen in der Lage sind, ihre Gewinne nachhaltig zu steigern, sieht sie noch keine Probleme. «Unsere Analyse vergangener Blasen legt nahe, dass sich der Technologiesektor am US-Aktienmarkt noch immer auf solidem Boden bewegt», sagt auch Jeff Schulze, Head of Economic and Market Strategy bei ClearBridge Investments. Er sagt einen Boom statt einer Blase voraus. «Zwar gibt es Anzeichen für eine Überhitzung, doch klassische Blasen sind in der Regel durch eine rasante Preisbeschleunigung gekennzeichnet, die durch die Euphorie der Anleger, wahllose Käufe und eine Abkopplung von der finanziellen Realität angetrieben wird.» Zu kurzfristigen Enttäuschungen kann es nach Meinung der Experten von M.M. Warburg dann kommen, wenn die hochbewerteten Techkonzerne ihre Wachstumserwartungen verfehlen. «Mittelfristig sehen wir jedoch weiterhin erhebliches Potenzial. Ein wesentlicher Grund dafür ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Grafikprozessoren der neuesten Generation.»