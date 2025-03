Marktbeobachter trauen der gegenwärtigen Marktsituation allerdings nicht ganz. Viele Anlegerinnen und Anleger seien nach wie vor verunsichert und schauten weiter gebannt in die USA, heisst es. «Die erratische Wirtschafts- und Handelspolitik von Präsident Donald Trump dürfte sich langsam aber sicher in die Realwirtschaft hineinfressen und könnte in den USA mittelfristig zu einer Rezession führen», sagte einer. Das an Nachmittag veröffentlichte US-Konsumentenvertrauen der Uni Michigan, das deutlich unter den Erwartungen ausgefallen war, deutet jedenfalls in diese Richtung. Gewisse Hoffnungen gebe es derweil weiterhin in Bezug auf einen Frieden in der Ukraine.