Der «Zuckerschock» an den Börsen nach den US-Wahlen im November «hat sich in einen unangenehmen Kater verwandelt, da die politischen Realitäten von Trump 2.0 allmählich deutlich werden», betonte Benny Adler von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Experten der US-Bank JPMorgan sehen noch keine Einstiegskurse und warnen vor verfrühten Käufen. «Das Markt-Sentiment ist so schlimm wie seit Covid nicht mehr», kommentierte ein Händler. Dass Verunsicherung und Nervosität stark zugenommen haben, zeigte auch der Volatilitätsindex VSMI. Das Angstbarometer schnellte um fast einen Fünftel nach oben und markierte bei 23,5 Punkten ein Jahreshoch. In der Schweiz kam die Bedeutung der defensiven Marktschwergewichte noch als zusätzliche Belastung hinzu. Denn diese hatten zuvor den starken Jahresauftakt ausgelöst und nun litten sie vor allem unter Abgaben. Dabei war der grösste Teil des Kursrückgangs des SMI dem Dividendenabgang bei den Novartis-Aktien geschuldet.