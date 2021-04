Bitcoin ist am Sonntag von den Rekordhöhen über 64'000 Dollar auf einen Stand etwas über 57'000 Dollar zurückgefallen. Das ist der grösste Tages-Sturz seit Februar. Neben dem rund 15-prozentigen Bitcoin-Sturz hat dafür Dogecoin auf Wochensicht eine Rally von 372 Prozent erfahren.

Die Aktie von Coinbase, dem grössten Krytowährungs-Handelsplatz der USA, steht aktuell bei 342 Dollar. Dies ist deutlich mehr als die 250 Dollar, die im Rahmen der Direktkotierung von der Börse Nasdaq als Referenzpreis festgelegt worden ist. Direkt nach dem Listing schoss der Kurs für einen Moment auf knapp 410 Dollar.

Wegen des Bitcoin-Kursrückgangs reiben sich manche die Augen. Andere haben es eigentlich schon geahnt: "Rückblickend war es unvermeidlich", schrieb der Gründer des Krypto-Fonds Galaxy Digital, Michael Novogratz, am Sonntag auf Twitter.

"Die Märkte waren zu aufgeregt wegen des Listings von Coinbase." Die Grundlage des Coinbase-Hypes, der Rekordlauf bei Bitcoin, sei zusammengefallen, während vor allem Dogecoin nach oben gejagt worden sei. "Alles Zeichen, dass die Märkte zu einseitig geworden sind."

With hindsight it was inevitable. Markets got too excited around $Coin direct listing. Basis blowing out, coins like $BSV, $XRP and $DOGE pumping. All were signs that the market got too one way. We will be fine in the medium term as institutions coming to the space.

