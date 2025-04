Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der bei Handelsschluss in Europa noch im Minus lag, stieg im späten Handel deutlich und schloss 7,9 Prozent fester bei 40.608 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 9,5 Prozent 5456 Zähler, der Index der Tech-Börse Nasdaq um 12,2 Prozent auf 17.124 Stellen. Am Donnerstag dürfte es auch in Asien und Europa bergauf gehen. Der Dax wurde am Mittwochabend mit einem Plus von fast neun Prozent bei rund 21.370 Punkten taxiert - 1700 Zähler mehr als zum Xetra-Handelsschluss.