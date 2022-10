Auch der Lebensversicherer Swiss Life bietet in der jetzigen Marktlage Chancen, da der Markt die Aktie für das starke Engagement in Immobilien wohl zu Unrecht abgestraft hat. Immobilien fungieren als Anleihen-Ersatz, es stehen nicht Bewertungsschwankungen, sondern die Mieteinnahmen im Vordergrund. Der Titel gehört mit einer Ausschüttungsrendite von 5,7 Prozent zu den Dividenden-Perlen am Schweizer Markt. Das durchschnittliche Kursziel wurde trotz Korrektur nicht heruntergenommen, so dass sich das Aufwärtspotenzial im Jahresverlauf kontinuierlich vergrössert hat.