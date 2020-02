Der gestrige Tag mit 47 Millionen gehandelten Tesla-Aktien und einem Volumenwert von 30 Milliarden Dollar hat so manchen Marktbeobachter sprachlos gemacht. Dies umso mehr, wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass Apple, welches eine zehnfache Marktkapitalisierung von Tesla aufweist, einzig ein Volumen von 10 Milliarden Dollar erreichte. Nachdem die Tesla-Aktien alleine gestern 20 Prozent zulegten, verzeichnet sie am Dienstag erneut ähnlich hohe Gewinne (zum aktuellen Kursverlauf geht es hier).

(Surely it’s fundamentals!) As amusing as it’s been to watch bulls dance on graves of shorts getting slaughtered, it’s pure entertainment to watch bulls pull fairy dust fundamentals out of thin air. This is year 2020’s Priceline. Any veterans recall year 2000 $1,000 price target? https://t.co/ymlO0RS0SF

— Danielle DiMartino Booth (@DiMartinoBooth) February 4, 2020