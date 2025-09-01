Daneben habe auch die Entwicklung rund um die US-Notenbank Fed die Anleger verunsichert und das Geschäft gedämpft, hiess es weiter. Die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische US-Zollpolitik hätten den Anlegern tiefe Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Zuletzt hatte allerdings ein US-Bundesberufungsgericht grosse Teile von Trumps Zöllen als unrechtmässig eingestuft. Derweil sei wegen der Regierungskrise in Frankreich der Börsenhimmel über Europa ebenfalls nicht wolkenlos, hiess es weiter. Sodann dürfte im Wochenverlauf der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zunehmend in den Fokus rücken.