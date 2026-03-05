Einem Bericht der «New York Times» ​zufolge haben iranische Geheimdienstmitarbeiter einen Tag nach den Angriffen indirekt Kontakt zur CIA aufgenommen. US-Regierungsvertreter äusserten sich jedoch skeptisch, ob die Regierung Trump oder der Iran tatsächlich zu einer raschen Deeskalation bereit seien. Beruhigend wirkte auf die Märkte Trumps Ankündigung, Öltanker in der Strasse von Hormus durch die ‌US-Marine begleiten zu lassen und Versicherungen gegen politische Risiken anzubieten. Der Ölpreis der Sorte Brent blieb unverändert bei 81,40 Dollar je Barrel und notierte damit auf dem höchsten Stand seit Januar 2025.