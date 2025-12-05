Damit die heute Nachmittag erwarteten US-Daten das Geschehen noch merklich beeinflussen könnten, müssten sie schon klar von den Erwartungen abweichen, heisst es am Markt. Veröffentlicht werden neben dem Konsumentenstimmungsindex aus Michigan auch die PCE-Daten. Letztere sind das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass und wären eigentlich wichtig. Allerdings sind die heutigen PCE-Daten vom September und dürften damit keine allzu grosse Bedeutung haben. Auch der US-Arbeitsmarktbericht wird, wie eigentlich immer am ersten Freitag im Monat, wegen des US-Shutdowns erst nach der US-Zinsentscheidung veröffentlicht. An den Märkten wird derweil weiter fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank am nächsten Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. «Alles andere wäre eine riesige und negative Überraschung», meint ein Händler. Wichtiger seien die Signale, wie es im kommenden Jahr mit den Zinsen weitergeht.