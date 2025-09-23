08:05
Mit Ausnahme von Swisscom befinden sich sämtliche Titel des Leitindex im Plus. Den grössten Zuwachs verzeichnet Logitec (+0,42 Prozent).
+++
07:55
Eine Herabstufung drückt einem Händler zufolge die Aktien der Commerzbank. Die Titel geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um ein Prozent nach. KBW habe die Aktien von Deutschlands zweitgrösster börsennotierter Bank auf «Underperform» von zuvor «Market perform» gesetzt.
07:35
Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent im Minus bei 23'527 Punkten geschlossen.
Ein Rekord-Kurssturz bei Porsche hatte die Aktienmärkte zeitweise stärker belastet. Die Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen hatte der Wall Street dagegen am Montag zu weiteren Kursrekorden verholfen.
Mit Spannung warten Börsianer auf eine Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell, der wenige Tage nach der ersten Zinssenkung in den USA in diesem Jahr am Abend über die Konjunkturaussichten spricht. US-Präsident Donald Trump hat den unabhängigen Zentralbankchef immer wieder mit Kritik überzogen und zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt.
Am Vormittag legt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihren aktualisierten Konjunkturausblick vor. Dabei werden Wachstums- und Inflationsprognosen unter anderem für die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), die Euro-Zone und die Weltwirtschaft veröffentlicht.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,13 Prozent höher bei 12'140 Punkten.
Am Dienstag, wenige Tage nach der ersten Zinssenkung in den USA im laufenden Jahr, spricht Notenbank-Chef Jerome Powell über die Konjunkturaussichten. An den Finanzmärkten wird die Rede in Warwick im Bundesstaat Rhode Island am Abend (voraussichtlich 18.35 Uhr MESZ) mit Spannung erwartet. US-Präsident Donald Trump hat den unabhängigen Zentralbankchef immer wieder mit Kritik überzogen und zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt.
In den USA beginnt zudem ein Kartellverfahren gegen den Online-Händler Amazon. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC wirft dem Unternehmen vor, Konsumenten zum Abschluss einer kostenpflichtigen Prime-Mitgliedschaft zu verleiten.
+++
06:12
+++
04:15
Der Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag vor allem bei Technologiewerten an den asiatischen Aktienmärkten für Fantasie gesorgt. Auslöser war die Ankündigung des US-Chipriesen Nvidia, bis zu 100 Milliarden Dollar in das auf KI spezialisierte US-Softwareunternehmen OpenAI zu investieren. Zuvor hatte bereits die Wall Street auch dank der Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen einen Rekordstand markiert.
«Angesichts der glänzenden Verfassung des US-Tech- und KI-Sektors bräuchte es schon ein unvorhergesehenes Ereignis, um die optimistischen Kapitalzuflüsse zu stoppen», sagte Chris Weston, Analysechef des Brokers Pepperstone. Er merkte zudem an, dass Anleger ihre Aktienpositionen durch den Kauf von Gold absicherten. Zugleich trieben Wetten auf weitere US-Zinssenkungen den Goldpreis auf ein neues Rekordhoch von 3755,47 Dollar je Feinunze.
Die Hausse bei Technologiewerten beflügelte insbesondere die Chip-Sektoren an vielen asiatischen Märkten. So legten südkoreanische Aktien um 0,2 Prozent zu, nachdem sie im laufenden Monat bereits um fast neun Prozent gestiegen waren. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Der Nikkei-Index hat im September bislang 6,5 Prozent gewonnen.
Die Shanghaier Börse hat am Dienstag indes schwächer tendiert. Der dortige Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 3804 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 4512 Punkte.
+++
03:30
+++
02:40
+++
23:55
Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46'382 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke.
Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,44 Prozent auf 6694 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,55 Prozent auf 24'761 Punkte bergauf. Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.
Eine angekündigte Mega-Investition bescherte Nvidia am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie ganz knapp ein Rekordhoch. Am Ende stand noch ein Kursgewinn von 3,9 Prozent zu Buche. Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Betreiber OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen.
Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche.
Ausserdem machte eine Übernahme Schlagzeilen. Der Pharmariese Pfizer will mit dem Start-Up-Unternehmen Metsera einen Spezialisten für Abnehmmittel übernehmen. Geboten werden 47,50 US-Dollar in bar und ein potenzieller Nachschlag bis zu 22,50 Dollar beim Erreichen bestimmter Leistungsziele. Die Aktien von Metsera sprangen um knapp 61 Prozent auf 53,53 Dollar hoch, womit sie über der Barofferte notierten. Die Pfizer-Titel bewegten sich letztlich kaum von der Stelle.
Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte JPMorgan-Analyst Chris Schott. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen. Die JPMorgan-Experten sehen in Structure Therapeutics ein weiteres Unternehmen, das jetzt in den Branchenfokus rücken könnte. Dessen Aktienkurs zog um 3,7 Prozent an.
Die Papiere von Tesla gingen 1,9 Prozent höher aus dem Handel. Der Elektroautobauer bekam die Genehmigung, in Arizona mit dem Testen autonomer Fahrzeuge mit Sicherheitsüberwachung zu beginnen. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, das seine Robotaxi-Aktivitäten auf Städte und Bundesstaaten ausserhalb der texanischen Hauptstadt Austin ausweiten möchte.
Die in New York gelisteten Anteilsscheine (ADR) des Windkraftanlagenbauers Orsted retteten ein Plus von 0,9 Prozent ins Ziel. Die Dänen dürfen nach einem Gerichtsurteil in den USA ihren Windpark vor der Küste des US-Bundesstaats Rhode Island vorerst weiterbauen.
Für die Oracle -Aktien ging es nach Bekanntwerden von Änderungen in der Führung des Softwarekonzerns um 6,3 Prozent hoch. Die langjährige Chefin Safra Catz wechselt in den Verwaltungsrat. Ihr Amt teilen sich künftig die internen KI-Experten Clay Magouyrk und Mike Sicilia.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)