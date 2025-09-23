Der Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag vor allem bei Technologiewerten an den asiatischen Aktienmärkten für Fantasie gesorgt. Auslöser war die Ankündigung des US-Chipriesen Nvidia, bis zu 100 Milliarden Dollar in das auf KI spezialisierte US-Softwareunternehmen OpenAI zu investieren. Zuvor hatte bereits die Wall Street auch dank der Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen einen Rekordstand markiert.