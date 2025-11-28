Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenschluss und am letzten Handelstag im November unverändert. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es weiter. Ob sich im Verlauf daher wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen. Denn nach 7 Sitzungen mit einem Kursgewinn könnte es auch zu einer Konsolidierung kommen. Allerdings dürften die Umsätze eher dünn sein.