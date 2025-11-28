09:28
Die Aufwärtsbewegung an den asiatischen Börsen geht auch zum Wochenausklang weiter. Die anhaltenden Spekulationen auf eine Zinssenkung in den USA und eine geldpolitische Straffung in Japan hievten den 225 Werte umfassenden Tokioter Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent ins Plus. Der breiter gefasste Topix rückte um 0,3 Prozent vor. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legten ebenfalls um jeweils knapp ein halbes Prozent zu.
Der Mangel an frischen Impulsen grenze jedoch die Kursgewinne ein, sagte Maki Sawada, Strategin beim Finanzdienstleister Nomura. Die am Freitag veröffentlichten Daten zur Kerninflation in Tokio, die über den Erwartungen lag, verstärkten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) im kommenden Monat. Zu den grössten Gewinnern zählten etwa die Aktien des Maschinenbauers Okuma mit einem Plus von 6,7 Prozent.
Die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in Japan stützte zudem den Yen, der sich von seinem Zehn-Monats-Tief entfernte. In China drückte die Krise des Immobilienentwicklers Vanke auf die Stimmung. Die Anleihen des Unternehmens brachen auf Rekordtiefs ein, nachdem Vanke erstmals eine Verschiebung der Rückzahlung einer Anleihe beantragt hatte.
Die in Hongkong notierten Aktien fielen zeitweise um gut zwei Prozent auf ein Rekordtief, während die in Shenzhen notierten Titel um 3,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2008 sanken. Experten zeigten sich jedoch gelassen. «Insgesamt haben wir ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen», sagte Vincenzo Vedda, Chefanleger bei der DWS.
+++
09:10
Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenschluss und am letzten Handelstag im November unverändert. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es weiter. Ob sich im Verlauf daher wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen. Denn nach 7 Sitzungen mit einem Kursgewinn könnte es auch zu einer Konsolidierung kommen. Allerdings dürften die Umsätze eher dünn sein.
Viele Marktteilnehmer in den USA dürften heute gar nicht anwesend sein, heisst es weiter. Denn am heutigen Black Friday startet die Phase der Weihnachtseinkäufe. Und das Weihnachtsgeschäft dürfte gut begonnen haben. Laut Angaben des US-Datenkonzerns Salesforce dürften die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar steigen. Und die National Retail Federation (NFR) erwartet, dass die Feiertagsumsätze in diesem Jahr erstmals 1 Billion US-Dollar übersteigen werden.
Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 12'837 Punkten. Damit steuert der SMI nicht nur auf eine positive Wochen- sondern auch auf eine starke Monatsbilanz zu. Auf Wochensicht hat der SMI rund 1,6 und auf seit Anfang Monat um rund 5 Prozent hinzugewonnen. 12 von 20 SMI-Werte werden höher erwartet.
Da es am Berichtstag keine Nachrichten aus den Reihen der Bluechips gibt, erhalten Analystenkommentare ein grösseres Gewicht. Sika (+1,04 Prozent) setzen sich an die Spitze des SMI. Barclays hat die Empfehlung nach dem Investorentag beim Bauchemiekonzern auf «Equal Weight» von «Underweight» erhöht. Als Gründe für die Hochstufung werden unter anderem die strategischen Programme wie Effizienzmassnahmen und M&A genannt.
Dahinter halten sich im SMI die Kursaufschläge mit bis zu 0,3 Prozent in Grenzen.
+++
08:10
+++
08:07
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der Bank Julius Bär leicht höher mit 0,07 Prozent. Dabei indizieren 19 von 20 SMI-Werte im grünen Bereich, am deutlichsten der Baustoffzulieferer Sika mit +1,61 Prozent. Die restlichen Aufschläge bewegen sich in einer Bandbreite von +0,03 (Zurich Insurance) bis +0,15 Prozent (Richemont und Partners Group). Logitech muss als einziger Titel Abschläge von -0,58 Prozent hinnehmen.
Auch der breite Markt tendiert mit +0,08 Prozent leicht höher. Den grössten Aufschlag verzeichnet Dottikon ES mit +4,12 Prozent. Zuvor hat der Pharmazulieferer starke Halbjahresergebnisse vorgelegt.
+++
07:55
Damit hat sich der Dollar weiter stabilisiert. In den letzten Tagen waren die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank wieder stark gestiegen. Und dies hatte den Greenback geschwächt. Mittlerweile wird eine weitere Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte im Dezember wieder fast vollständig eingepreist.
Das liege möglicherweise zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef wohl ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so ein Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiterhin keinen grossen Einbruch, aber doch eine langsame Abkühlung der US-Volkswirtschaft, was ebenfalls für eine Zinssenkung spreche.
Neue Impulse aus den USA könnten am Freitag dünn bleiben, denn dort dürften viele Marktteilnehmer nach dem Feiertag Thanksgiving vom Vortag nicht ins Büro kommen. An dem für das Weihnachtsgeschäft wichtigen «Black Friday» stehen Shopping-Schnäppchen im Fokus. In den USA nutzen viele Marktteilnehmer diese Zeit für ein verlängertes Wochenende.
+++
07:50
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
07:45
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten.
Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 23'767,96 Punkten geschlossen. Angesichts fehlender Impulse von der Wall Street, die wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen blieb, fassten europäische Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an.
Im Fokus zum Wochenschluss steht der deutsche Inflationsbericht für November. Die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik dürften in diesem Monat wieder gestiegen sein. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Teuerungsrate von 2,4 Prozent.
Im Oktober lag sie noch bei 2,3 Prozent. Für den Anstieg dürften vor allem höhere Energiekosten sorgen, aber auch die Preise für Dienstleistungen dürften überdurchschnittlich zulegen. Ausserdem veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Arbeitsmarktbilanz für November.
Für die Jahreszeit üblich ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl - im Oktober war sie auf 2,911 Millionen gesunken.
+++
07:35
Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt und damit ihre Vortagsgewinne etwas ausgebaut. Dennoch sieht die Bilanz auf Monatssicht schwach aus: Die Ölnotierungen stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 63,66 US-Dollar und damit 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zuletzt vor technischen Problemen um 43 Cent auf 59,08 Dollar. Bei der Berechnung des WTI-Futures an der Chicago Mercantile Exchange kam es aufgrund einer technischen Panne zu Problemen im frühen Handel. Der Live-Handel mit dem Future war zuletzt gestoppt.
Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet nach dem «Thanksgiving»-Feiertag am Donnerstag in den USA.
Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Blick der Märkte. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten Kiew und Washington, dass eine weitgehend gemeinsame Position bestehe.
Zudem findet am Wochenende ein Treffen der Opec+-Mitglieder statt.
+++
06:20
Der Schweizer Leitindex SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,1 Prozent im Minus bei 12'836 Punkten.
Am letzten Handelstag der Woche legt der Pharmazulieferer Dottikon ES seine Halbjahreszahlen vor. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco veröffentlicht die Zahlen zur hiesigen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal und die Konjunkturforschungsstelle KOF das Konjunkturbarometer für den November.
Zudem findet an den US-Börsen am «Black Friday» ein verkürzter Handelstag statt, nachdem die Märkte am Vortag, dem Feiertag Thanksgiving, geschlossen waren.
+++
05:15
Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA hat den asiatischen Aktienmärkten am Freitag zum Ende eines turbulenten Monats Auftrieb gegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio blieb fast unverändert bei 50'117,4 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte um 0,1 Prozent auf 3'373,1 Zähler zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3883,4 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4525,9 Punkte.
In Japan hielten sich die Anleger vor den wichtigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan (BOJ) im Dezember zurück. «Bei begrenzten Impulsen ist die Kaufaktivität begrenzt», sagte die Nomura-Strategin Maki Sawada. Die am Freitag veröffentlichten Daten zur Kerninflation in Tokio, die über den Erwartungen lag, verstärkten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der BOJ bereits im kommenden Monat. Zu den grössten Gewinnern zählten die Aktien von Okuma mit einem Plus von 5,1 Prozent, während Screen Holdings 1,9 Prozent nachgaben.
In China drückte die Krise des Immobilienentwicklers Vanke auf die Stimmung. Die Anleihen des Unternehmens brachen auf Rekordtiefs ein, nachdem Vanke erstmals eine Verschiebung der Rückzahlung einer Anleihe beantragt hatte. Die in Hongkong notierten Aktien fielen um fast zwei Prozent auf ein Rekordtief, während die in Shenzhen notierten Titel um mehr als drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2008 sanken. Dennoch sehen einige Marktteilnehmer ein positives Umfeld für risikoreiche Anlagen. «Insgesamt haben wir ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen», sagte Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer bei DWS.
+++
04:30
Die Spekulationen auf eine Zinserhöhung in Japan stützten den Yen, der sich von seinem Zehn-Monats-Tief erholt hatte.
+++
03:45
Die Ölpreise legten am Freitag leicht zu, standen aber vor dem vierten monatlichen Verlust in Folge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar. US-Leichtöl WTI kostete mit 59,08 Dollar 0,7 Prozent mehr. Als Belastungsfaktor galten zuletzt die Bemühungen der USA um einen Friedensplan im Ukraine-Krieg.
+++
23:55
Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen und starten am Freitag in einen verkürzten Handel.
Am Mittwoch hatte der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 47'427,1 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6812,6 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 23'214,7 Stellen an.
Die Futures auf die US-Kurse tendieren derweil höher:
(cash/AWP/Reuters)