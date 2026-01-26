06:18
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,27 Prozent im Minus bei 13'087 Punkten.
Während der Montag seitens Unternehmensinformation noch ruhig verlaufen dürfte, bringen die kommenden Tage den Anlegern Einblicke in den Geschäftsgang mehrerer SMI-Unternehmen. Den Auftakt macht Logitech am Dienstag mit dem Ergebnis des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2025/26. Lonza gibt am Mittwoch die Zahlen zu 2025 bekannt.
Der starke Yen hat die Börse in Tokio am Montag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 1,9 Prozent auf 52'804 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 2,1 Prozent niedriger bei 3555 Zählern. Die chinesischen Börsen zeigten sich hingegen leicht im Plus. Die Börse in Schanghai gewann 0,1 Prozent auf 4141 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen legte um 0,3 Prozent auf 4715 Punkte zu.
Händler verwiesen auf die Sorgen vor einer Intervention der japanischen Notenbank Bank of Japan (BOJ), um die Währung zu stützen. Ein stärkerer Yen schmälert die Auslandseinnahmen der stark exportorientierten japanischen Wirtschaft. «Das Interventionsrisiko bleibt bestehen, und die Aussichten sind unklar», sagte die Strategin Maki Sawada von Nomura Securities. «Für Händler ist es in diesem Umfeld schwierig, Positionen einzugehen.» Zu den grössten Verlierern zählten die Aktien von exportorientierten Unternehmen wie Toyota und Honda, die jeweils mehr als drei Prozent nachgaben.
Zusätzliche Nervosität verursachten geopolitische Unsicherheiten. Die Verhängung weiterer Sanktionen gegen den Iran durch die US-Regierung sowie neue Zolldrohungen von Präsident Donald Trump trieben Anleger in als sicher geltende Häfen wie Gold.
Am Devisenmarkt stand der Yen im Fokus. Spekulationen über eine mögliche Intervention der japanischen Notenbank gaben der Währung Auftrieb. Der Dollar verbilligte sich im Gegenzug um ein Prozent auf 154,20 Yen. Der Euro legte um 0,3 Prozent auf 1,1862 Dollar zu. Anleger blickten zudem auf die im Wochenverlauf anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.
Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert. Händler wogen Sorgen über die Versorgungssicherheit wegen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran gegen Anzeichen für ein Überangebot im laufenden Jahr ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stagnierte bei 65,86 Dollar. Die US-Sorte WTI notierte kaum verändert bei 61,05 Dollar.
Die US-Börsen hatten am Freitag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,6 Prozent auf 49'099 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 6916 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte hingegen 0,3 Prozent auf 23501 Stellen zu.
(cash/AWP/Reuters)