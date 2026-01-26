Händler verwiesen auf die Sorgen vor einer Intervention ‌der japanischen Notenbank Bank of Japan (BOJ), um die ‌Währung zu stützen. Ein stärkerer Yen schmälert die Auslandseinnahmen der stark exportorientierten japanischen Wirtschaft. «Das Interventionsrisiko bleibt bestehen, und die Aussichten sind unklar», sagte die Strategin Maki Sawada von Nomura Securities. «Für Händler ist es in diesem Umfeld schwierig, Positionen einzugehen.» Zu den grössten Verlierern zählten die Aktien von exportorientierten Unternehmen wie Toyota ⁠und Honda, die jeweils mehr als drei Prozent nachgaben.