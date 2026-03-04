Die Lufthansa muss auf ihre Rückkehr ⁠in den deutschen Aktien-Leitindex Dax weiter warten. Wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend ‌mitteilte, gibt es im Dax zum nächsten ‌Termin am 23. März keine Änderungen ​am Index der wichtigsten 40 Aktienwerte in Deutschland. Damit bleibt die Aktie des Online-Bekleidungshändlers Zalando, der als möglicher Abstiegskandidat gegolten hatte, im Dax. Die Lufthansa, die während der Corona-Pandemie vor knapp sechs Jahren aus ‌dem Dax in den Nebenwerteindex MDax abgestiegen war, hatte sich lange Zeit Hoffnungen auf den Wiederaufstieg machen dürfen. Indexexperten hatten das Rennen aber als ​eng bezeichnet.