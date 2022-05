09:00

Der SMI steigt mit 1,17 Prozent und steht bei einem Wert von 11'438 Punkten.

In den USA hingegen hat die Wall Street am Freitag im späten Handel anfängliche Verluste klar eingedämmt. In Asien präsentieren sich die Märkte aktuell derweil etwas uneinheitlich.

Nach wie vor plagten Investoren die globalen Sorgen, heisst es einstimmig im Handel. "Die Anleger und die Märkte hassen Ungewissheit, und in dieser Zeit gibt es keine klaren Anhaltspunkte dafür, was in diesem Spannungsfeld zwischen Inflation und Wirtschaft passieren wird", kommentiert ein Stratege. Daher sei fraglich, ob der Markt die Talsohle wirklich schon erreicht habe. Viel dürfte davon abhängen, wie aggressiv die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöhen wird.

Die Anteilsscheine von UBS-Branchenkollegin CS werden ebenfalls höher als der Gesamtmarkt bewertet. Die Aktien der beiden Grossbanken haben sich bereits in der insgesamt schwachen Vorwoche besser als der Gesamtmarkt geschlagen.

Überdurchschnittlich fest sind auch Alcon sowie die in der vergangenen Woche arg gebeutelten Nestlé. Die Titel des Nahrungsmittelkonzerns waren im Zuge der schwachen Zahlen von US-Einzelhändlern sowie den anhaltenden Inflations- und Wachstumssorgen mit einem Wochenverlust von knapp 8 Prozent unter die Räder gekommen.

In den hinteren Reihen stechen noch Idorsia hervor, die nach positiven Studiendaten um 8 Prozent in die Höhe schnellen.

08:15

Der SMI steht vorbörslich gemäss der Bank Julius Bär um 1,1 Prozent höher.

Die Banken stehen dabei vorbörslich deutlich höher. So steht die UBS um 1,8 Prozent höher und die CS um 1,7 Prozent höher.

08:00

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien:

Novartis: Vontobel erhöht auf 100 (90) Fr. - Buy

Dätwyler: Research Partners senkt auf 250 (330) Fr. - Halten

Julius Bär: Vontobel senkt auf 52 (59) Fr. - Hold

SoftwareONE: Res. Partn. senkt auf Halten (K) - Ziel 14,50 (15) Fr.

Richemont: JPMorgan senkt auf 150 (165) Fr. - Overweight

Richemont: Goldman Sachs senkt auf 146 (150) Fr. - Buy

Richemont: Vontobel senkt auf 145 (160) Fr. - Buy

AMS Osram: UBS senkt auf 13 (19) Fr. - Neutral

Sika: Barclays senkt auf 360 (485) Fr. - Overweight

Sonova: Citigroup senkt auf 355 (410) Fr. - Neutral

06:00

Der SMI steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,9 Prozent höher.

04:35

Die Börsen in Asien können sich zu Wochenauftakt zunächst auf keine gemeinsame Richtung einigen. Anhaltende Inflationsängste und die Aussicht auf steigende Zinsen lassen die Anleger am Montag nicht los. Vor diesem Hintergrund blicken die Anleger nach Australien: Bei den Parlamentswahlen am Wochenende konnte die Mitte-Links-Partei Labor der fast 10-jährigen Regierungszeit der Konservativen ein Ende setzen. Trotz der angekündigten Reformen in den Bereichen Klima, Wohnungsbau und Sozialwesen gehen Analysten nicht davon aus, dass der Regierungswechsel größere Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben wird. "Unserer Ansicht nach hat die neue Regierung während des Wahlkampfes wenig vorgeschlagen, was uns zum jetzigen Zeitpunkt veranlasst, unsere Wirtschaftsprognosen zu überdenken", schrieben die Ökonomen der CBA. "Mit anderen Worten: Unsere Wirtschaftsprognosen und unsere Forderung an die RBA bleiben trotz des Wechsels der nationalen Führung unverändert."

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.872 Punkten.

04:30

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

04:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 127,39 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,6794 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent niedriger bei 0,9713 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0589 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0288 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,5 Prozent auf 1,2545 Dollar.

