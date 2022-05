06:00

Der SMI steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,9 Prozent höher.

+++

04:35

Die Börsen in Asien können sich zu Wochenauftakt zunächst auf keine gemeinsame Richtung einigen. Anhaltende Inflationsängste und die Aussicht auf steigende Zinsen lassen die Anleger am Montag nicht los. Vor diesem Hintergrund blicken die Anleger nach Australien: Bei den Parlamentswahlen am Wochenende konnte die Mitte-Links-Partei Labor der fast 10-jährigen Regierungszeit der Konservativen ein Ende setzen. Trotz der angekündigten Reformen in den Bereichen Klima, Wohnungsbau und Sozialwesen gehen Analysten nicht davon aus, dass der Regierungswechsel größere Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben wird. "Unserer Ansicht nach hat die neue Regierung während des Wahlkampfes wenig vorgeschlagen, was uns zum jetzigen Zeitpunkt veranlasst, unsere Wirtschaftsprognosen zu überdenken", schrieben die Ökonomen der CBA. "Mit anderen Worten: Unsere Wirtschaftsprognosen und unsere Forderung an die RBA bleiben trotz des Wechsels der nationalen Führung unverändert."

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.872 Punkten.

+++

04:30

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 127,39 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,6794 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent niedriger bei 0,9713 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0589 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0288 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,5 Prozent auf 1,2545 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)