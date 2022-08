08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslich bei Julius Bär 0,1 Prozent höher. Novartis ist die einzige Aktie im Minus (0,34 Prozent). Der Pharmakonzern hat mit dem Medikament Canakinumab gegen Lungenkrebs einen Rückschlag erlitten.

Hauptthema der Investoren ist derzeit das Ausmass und Tempo künftiger Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Im Blick haben die Anleger daher bereits die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung am Mittwoch. Zum Wochenbeginn stehen in den USA kaum relevante Konjunkturdaten auf der Agenda.

07:55

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro abgeschwächt und ist vorübergehend auf ein Sieben-Jahres-Tief von 0,96495 Franken gefallen. Danach hat er sich wieder etwas gefangen und kostet aktuell mit 0,9655 Franken praktisch wieder gleich viel wie am Freitagabend. Derweil tendiert auch der Dollar mit 0,9424 Franken nur wenig verändert gegenüber dem späten Freitagabend.

07:45

Die Ölpreise haben ihre zum Wochenschluss erlittenen Verluste etwas ausgeweitet. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 97,06 US-Dollar. Das waren 1,09 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 1,01 Dollar auf 91,08 Dollar.

Am Freitag hatte der gestiegene Dollarkurs die Ölpreise belastet, da ein stärkerer Dollar Rohöl in anderen Währungsräumen teurer macht und so auf die Nachfrage drückt. Zu Wochenbeginn nun schürten schwache Konjunkturdaten aus China die Sorge, dass die Nachfrage nach Öl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt schwächeln könnte. So verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die chinesische Industrieproduktion verlor unerwartet an Schwung.

Zudem litten die Ölriese unter der Aussicht, dass die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran vorankommen. In diesem Fall würde mehr iranisches Rohöl für den Weltmarkt zur Verfügung stehen, was entsprechend den Preis drücken dürfte.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Zurich Insurance: Jefferies senkt auf 450 (470) Fr. - Hold

Flughafen Zürich: Morgan Stanley senkt auf 160 (161) Fr. - Underweight

Interroll: UBS senkt auf 2720 (3300) Fr. - Neutral

Vontobel: Julius Bär senkt auf 68 (87) Fr. - Hold

06:15

Der Swiss Market Index verbessert sich vorbörslich bei der IG Bank um 0,36 Prozent.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 28'829 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1983 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Die Märkte in Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Nach einer überraschenden Zinssenkung der chinesischen Zentralbank tendieren die Märkte in Asien zu Wochenauftakt damit uneinheitlich. Die Konjunkturmassnahme schürte bei den Anlegern die Sorge, dass weitere Zinsanpassungen zur Ankurbelung der Wirtschaft der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt nötig werden.

Mit Blick in die USA hoffen die Börsianer nun, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed sollen am Mittwoch veröffentlicht werden. "Das FOMC-Protokoll am Mittwoch dürfte die aggressiven Töne der letzten Fed-Aussagen bekräftigen, wonach man bei den Zinsen und der Inflation noch lange nicht am Ende sei", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB. Die Märkte gehen nach wie vor von einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Fed die Zinsen im September um 75 Basispunkte anhebt und die Zinsen bis zum Jahresende auf 3,50-3,75 Prozent steigen werden.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 133,30 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,7592 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9423 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0242 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9653 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2110 Dollar.

