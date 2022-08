09:10

Der Swiss Market Index steht nach Eröffnung 0,5 Prozent höher. Die Aktie der UBS steht mit 2 Prozent Plus am besten da. Einzig die Aktie von Nestlé, Alcom und Swisscom sind derzeit negativ.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht gemäss Schätzungen von Julius Bär vorbörslich 0,1 Prozent höher. Alle 20 SMI-Aktien werden minim fester indiziert. Am breiten Markt legen Autoneum 0,8 Prozent zu.

Hauptgesprächsthemen auf dem Börsenparkett bleiben neben dem Ukraine-Krieg die Aussichten für die Konjunktur und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Geldpolitik der grosen Notenbanken. Da diese sich aber in die Sommerpause verabschiedet haben und im Tagesverlauf auch keine relevanten Konjunkturdaten auf dem Terminplan stehen, richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Bilanzsaison.

+++

07:00

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Credit Suisse: Julius Bär senkt auf 5,50 (7,10) Fr. - Hold

Swiss Re: Barclays senkt auf 86 (88) Fr. - Equal Weight

Ascom: Research Partners senkt auf 17 (19) Fr. - Kaufen

Bucher: UBS senkt auf 456 (499) Fr. - Buy

Adecco: Goldman Sachs senkt auf 33 (38,50) Fr. - Neutral

Adecco: Citigroup senkt auf 50 (60) Fr. - Buy

+++

06:15

Der Swiss Market Index steht gemäss Schätzungen der IG Bank vorbörslich 0,16 Prozent höher.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 28'241 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1948 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Die Märkte in Asien können sich zu Wochenauftakt nach durchwachsenen Handelsdaten aus China nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Die am Wochenende veröffentlichten Daten zeigten, dass die Exporte im Juli unerwartet um 18 Prozent gestiegen sind, während die Importe mit einem Anstieg von nur 2,3 Prozent hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Anleger blicken nun auf die am Mittwoch anstehenden US-Konsumentenpreise im Juli. Experten rechen mit einem leichten Rückgang des Gesamtwachstums, aber mit einer weiteren Beschleunigung der Kerninflation.

"Trotz des schleppenden Wachstums und des erwarteten Rückgangs auf einen Anstieg des Verbraucherpreisindex im Juli um 0,2 Prozent im Monatsvergleich wird die US-Notenbank die Leitzinsen auf ihrer September-Sitzung wahrscheinlich um 75 Basispunkte anheben", sagte Bruce Kasman, Leiter der Wirtschaftsforschung bei JPMorgan. "Die Schlüsselfrage ist, ob sie entscheiden wird, dass ein wesentlicher Anstieg der Arbeitslosenquote notwendig ist, um ihre Ziele zu erreichen." Sollte dies der Fall sein, werden die Zinsprognosen deutlich höher ausfallen und die Fed werde gleichzeitig signalisieren, dass sie auf kurzfristige Wachstumsenttäuschungen weniger empfindlich reagieren wird.

Global stocks have gained ~$400bn in mkt cap this week despite hot US jobs data. But investors hoping for peak #inflation & 2Q earning results not just 'better-than-feared' but in many cases, just plain 'better.' All stocks now worth almost $103tn, equal to 107% of global GDP. pic.twitter.com/dGgJZnGsbR

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 7, 2022